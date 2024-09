Netflix: série 'Emily in Paris' é renovada para quinta temporada

Poucos dias após receber os últimos episódios da quarta temporada, "Emily in Paris" foi renovada para mais um ano pela Netflix

A série “Emily in Paris” foi renovada para sua quinta temporada pela Netflix. A informação foi revelada nesta segunda-feira, 16, pela atriz Lily Collins, intérprete de Emily, durante participação no programa “Good Morning America”.

Darren Star, criador da série, também confirmou a renovação da série para o site Tudum, administrado pela plataforma de streaming. “Estamos empolgados com a incrível resposta a esta temporada de Emily in Paris e animados para retornar para a quinta temporada, continuando as aventuras de Emily em Roma e Paris”, disse ele ao site.

Os episódios da segunda parte da 4ª temporada do seriado estrearam na última quinta-feira, 12, na Netflix, levando a protagonista até Roma em sua nova aventura. Além de Collins, o elenco traz nomes como Lucas Bravo (Gabriel), Ashley Park (Mindy) e Lucien Laviscount (Alfie).