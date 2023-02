Linkin Park lança música inédita após seis anos em pausa

“Lost,” a new, never-before-heard song from the Meteora archives. Out Friday, February 10th. https://t.co/SSzD64K5n8#Meteora20 #LinkinPark pic.twitter.com/XN1dlzI7eu

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine