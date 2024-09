Emily Armstrong, do Linkin Park: quem é a nova vocalista da banda

Emily Armstrong aceitou entrar no Linkin Park no fim de 2023 Crédito: Reprodução/Instagram

Após anos de hiato, a banda Linkin Park anunciou novidades na sua formação. O retorno do grupo inclui um novo álbum, uma turnê e a chegada do baterista Colin Brittain e da sua nova cantora, Emily Armstrong. O anúncio foi feito nessa quinta-feira, 5. Emily assume o lugar de Chester Bennington, que morreu em 2017, na nova composição da banda. Veja a seguir mais sobre a vida e trajetória da artista. Quem é Emily Armstrong, nova vocalista do Linkin Park? Nascida em Los Angeles, nos Estados Unidos, Emily começou a se interessar por música aos 11 anos de idade. A partir dos 15, ela passou a se dedicar em tocar instrumentos, cantar e compor, chegando a abandonar o colégio para se dedicar exclusivamente à música.

Hoje aos 38 anos, Armstrong disse à Billboard que trabalhou duro para "continuar a emoção" que Bennington trouxe para a banda. "Você tem que casar a parte técnica e a emoção. É a voz de Chester, e é minha, mas eu quero que ela ainda pareça do jeito que eu sinto quando ouço a música, porque é isso que os fãs amam. Há uma paixão nela que eu espero poder preencher", disse a cantora.

Antes de Linkin Park, de qual banda Emily Armstrong fez parte? A cantora fundou a Epiphany em 2002, que foi o primeiro nome do trio hoje conhecido como Dead Sara. Desde então, a banda produziu quatro CDs e três EPs elançou canções como "Weatherman", "Mona Lisa", "Heroes" e uma versão de "Heart-Shaped Box" do Nirvana. Participações especiais Os artistas da banda receberam convites para uma parceria com Courtney Love, a cantora e viúva do vocalista do Nirvana, Kurt Cobain. Courtney também convidou Emily para cantar no álbum do Hole, "Nobody's Daughter". A cantora também já colaborou com artistas como Beck, Demi Lovato e The Offspring. Não há nenhum registro de que a banda tenha feito algum cover do Linkin Park.

Como Emily Armstrong entrou para o Linkin Park? Armstrong disse que conversou com seus colegas de banda do Dead Sara, que a encorajaram a aproveitar a oportunidade antes de aceitar o trabalho no fim de 2023. “Eu estava em pânico da melhor maneira: 'É real?' Por três dias, pelo menos, não me lembro de ter tocado o chão”, disse Armstrong à Billboard. “E então tudo era diferente quando eu desci de volta — sabendo que minha vida seria diferente, da melhor maneira. Voltei para uma terra de sonhos.”