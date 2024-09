Globo confirma retorno de Aguinaldo Silva e Izabel de Oliveira

Durante um evento de movimentação estratégica, a Rede Globo fez o anúncio do retorno dos dramaturgos Aguinaldo Silva e Izabel de Oliveira à emissora. Nomes conhecidos nas produções da TV, como Rosane Svartman, Gloria Perez e Ricardo Linhares, se juntam na renovação de contrato.

“Essa inauguração é cheia de significado. Primeiro porque é uma casa de criação dentro dos Estúdios para que os roteiristas possam trabalhar aqui”, comentou Soares em nota ao portal Notícias da TV.

Ele também ressalta a importância do convívio pessoal que a pandemia havia dificultado. Enfatizando a necessidade do “encontro, o esbarrar e o cruzar no corredor” para a troca de ideias.