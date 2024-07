Bárbara Paz produz documentário sobre enchentes no RS; saiba mais

Atriz e diretora Bárbara Paz anuncia novo documentário sobre enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul am abril de 2024 Crédito: Bob Wolferson/Divulgação

A atriz e diretora Bárbara Paz revelou que irá produzir um documentário sobre as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul (RS) durante o mês de abril. Nascida no município de Campo Bom, no interior do estado gaúcho, Bárbara comentou ter gravado imagens da tragédia que atingiu a sua cidade natal e região após as águas baixarem. "Voltei do RS recentemente porque fui filmar o documentário. Foi algo que veio num impulso. Eu não conseguia ficar distante disso. (...) O que a gente vê [das consequências], além da cobertura jornalística, é que é muito maior quando se chega lá. A gente sente o cheiro, vê aquilo in loco", detalhou a artista em entrevista ao portal Splash.

Documentário sobre enchentes no RS foi filmado em junho após águas baixarem Conforme a colunista Flávia Guerra, do Splash, a produção, que ainda não possui título definido, foi desenvolvida com o auxílio de sete profissionais também gaúchos e que tiveram suas vidas, assim como as de seus familiares, atingidas pelas enchentes. "Tudo é tema, dos afetados, aos voluntários, passando pelos sobreviventes. Me deparei com um cenário pós-guerra de muita tristeza. Todos queriam falar. Para onde a gente olhava, havia uma história para contar", revelou a cineasta.