Caso Sean Diddy: quem é o rapper acusado de tráfico sexual

As acusações contra ele remontam a 2008. Ele é acusado de induzir vítimas femininas e profissionais do sexo masculino a participarem de performances sexuais sob o efeito de drogas, algumas das quais duravam dias, apelidadas de "Freak Offs" .

Esse caso em particular foi resolvido um dia depois de ter sido arquivado, embora o advogado de Combs tenha afirmado que "não foi, de forma alguma, uma admissão de irregularidade". O representante do artista de hip-hop descreveu Combs como "um homem inocente sem nada a esconder".

Combs, também conhecido como Puff Daddy, P. Diddy e Diddy, destacou-se como empresário e produtor do rapper Notorious B.I.G. Ele venceu três prêmios Grammy e trabalhou com uma extensa lista de grandes nomes, incluindo Mariah Carey, Mary J. Blige, Usher e Justin Bieber.

Assassinato do rapper Tupac Shakur completa 28 anos; VEJA



Seu álbum de estreia, No Way Out, vendeu sete milhões de cópias no mundo todo e incluiu "I'll Be Missing You", um tributo que ele escreveu após a morte de Notorious B.I.G. em 1997.