Josh Peck presta apoio a Drake Bell após denúncia de assédio na Nick

Com o depoimento perturbador de Drake vindo à tona, Josh Peck, seu co-protagonista na série juvenil “ Drake & Josh ”, falou pela primeira vez sobre as violências vividas pelo colega de elenco e pelos outros artistas mirins.

Após a estreia de “ Quiet on Set ”, documentário do Discovery que detalha os bastidores de produções infanto-juvenis para a televisão entre os anos de 1990 e 2010, diversos atores se manifestaram em solidariedade àqueles que compartilharam seus depoimentos.

Na publicação feita em seu perfil no Instagram na quinta-feira, 21, Josh explicou que precisou de um tempo para “processar” tudo o que foi exibido em “Quiet on Set: The Dark Side Of Kids TV”.

Afirmando ter entrado em contato com Drake em particular para falar sobre o assunto, Josh Peck acrescentou: “As crianças devem ser protegidas. Reviver isso publicamente é incrivelmente difícil, mas espero que possa trazer cura para as vítimas e suas famílias, bem como as mudanças necessárias para a nossa indústria”.



Saiba mais | Drake Bell relata ter sofrido agressão sexual de ex-funcionário da Nick

Nickelodeon se pronuncia após declarações de Drake Bell contra ex-funcionário

Após as declarações de Drake Bell ao documentário da Discovery acerca dos abusos e violências nos bastidores das séries infanto-juvenis da Nickelodeon, a emissora de entretenimento divulgou um comunicado em apoio ao ator.

“Agora que Drake Bell revelou ser demandante no caso de 2004, estamos consternados e tristes ao saber do trauma que ele sofreu, e elogiamos e apoiamos a força necessária para avançar. Embora não possamos corroborar ou negar alegações de comportamentos de produções de décadas atrás, a Nickelodeon, por uma questão de política, investiga todas as reclamações formais como parte do nosso compromisso de promover um ambiente de trabalho seguro e profissional, livre de assédio ou outros tipos de conduta inadequada”.

Na nota enviada por Deadline, a empresa de televisão ainda afirma: “Nossas maiores prioridades são o bem-estar e os melhores interesses, não apenas de nossos funcionários, elenco e equipe, mas de todas as crianças”.