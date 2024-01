Epstein buscou provar que Stephen Hawking não participou de orgia

Em um e-mail, Epstein oferecia uma recompensa a qualquer pessoa que pudesse ajudar a refutar as alegações de que Stephen Hawking esteve em sua ilha

Crédito: Reprodução/ LI CHANGXIANG / NURPHOTO VIA AFP

Jeffrey Epstein, criminoso sexual e magnata norte-americano, teve documentos e e-mails divulgados que revelaram conversas com Ghislaine Maxwell, ex-socialite britânica e sua companheira.

O conteúdo apresentava uma oferta de dinheiro aos amigos de Virginia Giuffre, uma das sobreviventes do círculo de tráfico e exploração sexual agenciado por Epstein, para negar a alegação de que Stephen Hawking teria participado de uma “orgia com menores”.

A documentação, liberada pela justiça americana na última quarta-feira, 3, trouxe uma lista com nomes de vários famosos que tiveram alguma relação com a ilha, marcada por diversas explorações sexuais, inclusive entre menores de idade, com o dono da propriedade, Jeffrey Epstein.