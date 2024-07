Justin Bieber faz show privado em casamento do filho do homem mais rico da Ásia

Bieber, que alcançou a fama na adolescência, é o mais recente de uma longa lista de celebridades que viajaram à Índia como parte das luxuosas celebrações do casamento do filho mais novo de Ambani, Anant, e de sua noiva, Radhika Merchant.

Anant, cujo pai é presidente do conglomerado Reliance Industries, se casará no dia 12 de julho, em uma cerimônia hindu com duração de três dias.

De acordo com a imprensa local, Bieber ganhou cerca de US$ 10 milhões (quase R$ 55 milhões na cotação atual) por sua apresentação.

As celebrações pré-casamento de Anant e Radhika incluíram uma gala de três dias em fevereiro no estado de Gujarat, com um show da cantora Rihanna que contou com a presença do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e da filha do ex-presidente dos EUA Donald Trump, Ivanka.