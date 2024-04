Quiet On Set: conheça o documentário sobre os abusos na Nickelodeon

Drake Bell, ator de Drake & Josh, foi um dos participantes do documentário sobre a Nickelodeon Crédito: Divulgação/ MAX

Um documentário vem agitando os bastidores do entretenimento. O "Quiet On Set" foi lançado recentemente nos Estados Unidos e conta com relatos de atores e pais que estiveram envolvidos em assédios e agressões sexuais dentro do canal de televisão infanto-juvenil Nickelodeon. Um dos nomes mais citados durante os episódios foi o do produtor Dan Schneider, responsável por produzir séries de sucesso como "Drake & Josh", "iCarly" e "O Show de Amanda". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Schneider deixou a Nickelodeon em 2018 após uma investigação interna sobre seu comportamento supostamente abusivo e exigente no set. O produtor negou as acusações de má conduta. O próximo episódio do documentário, que será o quinto, vai trazer novamente Drake Bell, que esteve presente no terceiro episódio e promete trazer mais revelações chocantes. Quiet on Set: onde assistir Por enquanto, a série documental, lançada em 7 de março, é reproduzida pelo serviço de streaming MAX e segue com exclusividade nos Estados Unidos, ainda sem perspectiva de lançamento no Brasil.

Porém, diversos meios alternativos já disponibilizam alguns episódios do documentário legendado. Josh Peck presta apoio a Drake Bell após denúncia de assédio na Nick; CONFIRA Quiet on Set: polêmicas retratadas ao longo do documentário O documentário em si traz focos em diferentes vertentes, em que ambas mostram relatos de funcionários, atores, pais de atores, todos com revelações chocantes. Confira algumas destas denúncias. Drake Bell Drake Bell foi um dos nomes que mais surpreenderam. O ator revelou ter sido abusado sexualmente na infância por seu ex-treinador de diálogos, Brian Peck. Durante o documentário, foi revelado que o pai do ator já havia levantado uma forte desconfiança com Peck. Porém, logo após ser afastado pela mãe de Drake do cargo de gerente de carreira do ator, o pai teve que ver a aproximação do seu filho com o homem que mais tentou afastar. Durante o documentário, o próprio Drake confessou que essa desconfiança foi condizente. Em sua entrevista, Drake afirma: "apenas pense nas piores coisas que alguém poderia sofrer. Foi isso", ao se referir sobre seus abusos sofridos.

Com a aproximação de Peck e Bell, o ator mirim chegou a dormir na casa do treinador e tiveram diversas viagens, já que, após o afastamento do pai, o homem se ofereceu para ser tutor do filho de Drake, o que foi aceito pela mãe. Foi ali que os abusos começaram, e embora o astro não tenha especificado toda a violência que sofreu, os autos do processo são apresentados no documentário, evidenciando que Bell teria sido vítima de diversas agressões. The Amanda Show Uma estrela mirim que teve grande fama durante o final dos anos 90 em programas da Nickelodeon foi Amanda Bynes, que atualmente tem 36 anos. Foi exemplificado que o sucesso espontâneo da atriz teria sido impulsionado por indicações de Dan Schneider.