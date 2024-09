Criador da banda Cidade Negra ganha processo contra Globo

Após denúncia de suposto crime de suborno do cantor Da Ghama, Globo perde ação judicial e deve cerca de R$ 10 mil ao ex-integrante do grupo Cidade Negra

O músico Paulo Roberto da Rocha Gama, conhecido como Da Ghama, venceu um processo movido contra a Globo. Um dos fundadores da banda de reggae Cidade Negra deve receber cerca de R$ 10 mil como indenização.



O processo corre no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP ) e iniciou em 2022, após uma reportagem do Fantástico exibir acusações de Toni Garrido e Bino Farias, membros do Cidade Negra, contra Da Ghama.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No material produzido pelo programa, o cantor foi acusado de tentar subornar uma gravadora para obter benefícios na seleção de suas músicas para trilhas de novelas de diversas emissoras, além de afirmar que Bino e Toni divulgavam as canções como se fossem apenas dos dois.