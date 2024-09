Marcello Melo Jr encerra contrato com a Globo: ‘Nunca é um adeus’

O ator Marcello Melo Jr. está deixando a Rede Globo após 15 anos. A novidade foi anunciada pelo próprio artista no domingo, 8, durante participação no “Domingão com Huck”.

“Eu quero agradecer a essa empresa que me deu um espaço maravilhoso, de poder levar a arte de um preto, favelado, que veio da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, e poder realizar um sonho. Poder ter aqui a minha família. Queria agradecer tudo isso”, disse o ator.

Marcello participou do quadro “Batalha do Lip Sync”, no qual dublou Pabllo Vittar e The Weeknd, e venceu a competição contra a também atriz Giulia Buscacio.