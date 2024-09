Viúva e filho de Gal Costa acertam acordo por herança; entenda

Gabriel Costa, filho de Gal, e Wilma Petrillo, viúva da cantora, encerram disputa por herança Crédito: Reprodução/Rede Globo

Dois anos após a partida de Gal Costa (1945 - 2022), a viúva da cantora, Wilma Petrillo, e o único filho da cantora, Gabriel Costa, fecharam um acordo sobre a herança deixada pela artista. Com o acordo apresentado à Justiça de São Paulo, ficou decidido que ambos devem dividir os bens e dívidas deixados em inventário, além dos royalties de execuções musicais até a homologação da proposta. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As informações do caso foram divulgadas na quarta-feira, 18, pelo colunista Gabriel Perline, do Contigo, e confirmada pelo jornal O Globo. Também teve a confirmação por Vanessa Bispo, advogada de Wilma, que está à frente do processo.

A disputa teve início quando o filho da cantora revogou o direito de herança à ex-empresária de sua mãe. Na situação, ele pediu a exumação do corpo, pois o jovem afirmou que Wilma e a mãe não tinham um relacionamento e, por isso, ela não teria direitos sobre 50% dos bens. Gal e a companheira se aproximaram ainda na década de 1990 e, recentemente, a cônjuge conseguiu o reconhecimento de união estável. Quando a cantora morreu, em decorrência de um infarto, elas moravam juntas em uma casa no bairro Jardim América, em São Paulo. Wilma e Gabriel devem dividir herança “Wilma e Gabriel acordam que dividirão, igualmente e na proporção de 50% (metade) para cada, todos os ativos e passivos que estiverem presentes no inventário da saudosa Gal Costa até a data da efetiva homologação do presente acordo; sendo que, eventuais exceções estarão devidamente especificadas no presente instrumento", diz um registro do processo.