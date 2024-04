Gal Costa: Filho largou escola para viver com namorada, diz viúva

Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, afirma que Gabriel Costa, filho da cantora, deixou os estudos pra viver com namorada em hotel

A empresária Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, disse que Gabriel Costa, filho da cantora, abandonou os estudos para morar com a namorada, Daniela Tofani, em um hotel. Wilma diz que Daniela domina o jovem de 18 anos.

Em entrevista ao jornal O Globo, ela contou que Gabriel, de repente, deixou a casa onde morava e parou de atender as ligações. "Ele me ligou para dizer onde estava. Perguntei se ele estava se alimentando. Disse que tinha comido estrogonofe. Ele odeia estrogonofe! Lá não tem restaurante, ele esquenta comida O Povo congelada no micro-ondas", contou.

