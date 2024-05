Gal Costa: Justiça marca audiência de conciliação entre filho e viúva

A empresária busca reverter a decisão de um processo movido por Gabriel , que pede a nulidade de um documento assinado por ele mesmo, que dizia que Wilma vivia com Gal como se fossem casadas, sendo um fator determinante para o reconhecimento de união estável entre as duas, o que por consequência a colocou na posição de herdeira da cantora.

Petrillo acredita que a audiência, marcada para o dia 2 de julho, será importante para que as partes possam "finalmente entrar em um acordo em relação à partilha" dos bens da artista. Ela sugeriu que o encontro fosse feito de maneira presencial, entretanto foi negado pela Justiça.

A viúva afirma que a disputa pela herança está causando um elevado desgaste familiar. Na nova petição, ela voltou a citar a suposta namorada de Gabriel Costa, Daniela Tofani, que é 33 anos mais velha que o rapaz de 18 anos. “Pode estar lhe causando estado de vulnerabilidade”, aponta.

A Justiça também negou o pedido de Wilma para ser feita uma perícia psicossocial em Gabriel. De acordo com o portal G1, o juiz da 12ª Vara da Família e Sucessões da capital afirmou que o estado mental do rapaz não é tema do processo, principalmente por ele ser maior de idade e capaz.

O filho da cantora revelou que escreveu e assinou a carta por ter sido coagido pela empresária. Ele disse que temia por sua segurança física e psicológica por morar na mesma casa que a viúva na época. Ele também confidenciou que as coações começaram a partir da morte de Gal Costa, em novembro de 2022.