Gal Costa: filho e viúva da cantora trocam acusações na TV

Wilma não permitiu que fosse feita uma autópsia no cadáver de Gal, segundo ela, a pedido da própria cantora, após ver, em um documentário, a realização do procedimento. O corpo da artista ficou na mesma cama onde ela faleceu até ser transferido para o caixão e levado ao funeral.

O sepultamento, diz ele, é outro problema. Segundo Gabriel, ela havia prometido ao irmão, Guto Burgos, que seria enterrada no Rio de Janeiro, junto à mãe. Atualmente, o corpo de Gal Costa está em São Paulo, em um jazigo da família de Wilma.

Por esses motivos, Gabriel pediu à Justiça, em março, que o corpo de Gal Costa fosse exumado e submetido a uma necrópsia. Ele também demanda que, após o processo, ela seja enterrada ao lado da mãe, no Rio de Janeiro. As solicitações ainda não foram julgadas.

Em fevereiro, ele já havia pedido a anulação do reconhecimento de união estável entre Gal e Wilma. Gabriel alega ser o único herdeiro, por direito, do espólio da mãe.

Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, acumula acusações

Não é somente Gabriel que tem problemas com Wilma. A viúva de Gal Costa já foi acusada, por diversas pessoas ligadas à cantora, de ações como extorsão, ameaça e até roubo. As denúncias foram feitas à revista Piauí em julho de 2023.

A reportagem da Piauí ouviu 13 pessoas, com alegações contra Wilma como chantagear uma pessoa para não pagar um empréstimo, ter dívidas no exterior que levaram Gal a evitar fazer shows fora do Brasil, esconder da cantora convites para apresentações e ter levado um produtor a um prejuízo de mais de R$ 1 milhão após acertar um concerto de Gal e cancelar em cima da hora por estar com "agenda apertada".