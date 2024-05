Rock in Rio 2024 terá 'Dia Brasil' com samba, funk e sertanejo

Dia Brasil no Rock in Rio terá shows de pop, rock, funk, trap, eletrônica, bossa nova, música clássica, sertanejo e mais ritmos nacionais

O Rock in Rio anunciou nesta segunda-feira, 29, novidades na programação do festival de música marcado para ocorrer no mês de setembro de 2024.

Nomeado "Dia Brasil", a data irá celebrar a música nacional com atrações do rop, rock, samba, sertanejo, bossa nova, rap, pop, funk e eletrônica.

"Um sonho que virou realidade! Ritmos e gêneros se abraçam por um mundo melhor", afirma o festival em publicação nas redes sociais.