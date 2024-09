Rock in Rio 2024: veja como se hidratar gratuitamente no evento

Veja como se hidratar gratuitamente no Rock in Rio em meio às altas temperaturas Crédito: Instagram/ Rock in Rio

O Rock in Rio acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, enquanto o clima do Rio de Janeiro é marcado por uma onda de calor. As temperaturas devem ficar acima da média e a preocupação em se manter hidratado no festival é importante. A lei federal Ana Benevides, promulgada em 2023, exige que a água potável seja fornecida em shows. A legislação foi aprovada após a morte de Ana Benevides, de 23 anos, devido ao calor no show de Taylor Swift no Engenhão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Por isso, em 2024, o Rock in Rio contará com bebedouros, distribuição de água e com vaporizadores para refrescar o público. Veja como será.

Como será a distribuição de água no Rock in Rio 2024? Conforme a organização do Rock In Rio para o jornal O Dia, 176 bebedouros com água potável serão instalados na Cidade do Rock. Vaporizadores refrescantes também vão borrifar água gelada no público em todos os dias de evento, das 10 às 17 horas. Iguá, a concessionária de saneamento que atende a Zona Oeste, deve distribuir mais de 120 mil litros de água em 600 mil copos biodegradáveis. 60 "aguadeiros" também estarão posicionados para oferecer copos d'água e encher as garrafas dos visitantes. Rock in Rio 2024: VEJA a programação completa do evento