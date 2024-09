Marcas cearenses são destaques em evento na Semana de Moda de Milão

Para isso, a ApexBrasil selecionou 20 marcas de diferentes regiões do País para participar. Entre elas, duas são cearenses: Catarina Mina e Marina Bitu . Ambas foram escolhidas a partir de critérios com base nos pilares da ESG (Environmental, Social, Governance – sustentabilidade ambiental, social e governança, em português).

O evento é inédito e promoverá palestras, exposições interativas, mostras e rodadas de negócios no Terrazz Martini, em Milão. Um dos objetivos é atrair visibilidade internacional a marcas brasileiras que trabalham com moda criativa, autoral, sustentável e socialmente consciente .

A Semana de Moda de Milão , uma dos mais importantes e aguardados eventos de moda do ano, iniciou sua programação na última terça-feira, 17. Entre os eventos que marcam a “fashion week”, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) realizará, entre os dias 18 e 20 de setembro, o Awake .

A marca Catarina Mina, por exemplo, tem suas peças produzidas por artesãs cearenses e utiliza materiais como palha, bilro e crochê para a criação das roupas e acessórios. Cada peça carrega um QR Code que direciona o consumidor para a história da artesã que a criou.

Marina Bitu também utiliza mão de obra local e opta por materiais naturais, como linho, seda e bordados em algodão. A marca tem como missão a preservação e valorização da cultura brasileira e nordestina, trazendo um olhar contemporâneo da cultura pop.

O Awake ainda tem como objetivo promover o consumo consciente do público, apoiar práticas sustentáveis na moda e comercializar produtos com responsabilidade socioambiental. Além das marcas brasileiras, o evento terá a presença de formadores de opinião do segmento da moda nacional e internacional.