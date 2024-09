Músico italiano Matteo Bocelli faz shows no Brasil em outubro

Cantor e compositor italiano, Matteo Bocelli apresenta turnê solo no Brasil com shows em São Paulo e Rio de Janeiro

Esta será a primeira vez de Matteo no País com uma apresentação solo. Em maio deste ano, o artista de 26 anos de idade participou da turnê de 30 anos de carreira de Andrea Bocelli , que passou pelas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

O músico italiano Matteo Bocelli vem ao Brasil para duas apresentações no mês de outubro. Filho do famoso tenor Andrea Bocelli , Matteo fará shows no Rio de Janeiro, no dia 8 de outubro, e em São Paulo, no dia 9 do próximo mês.

Nos shows do próximo mês, o cantor e compositor traz ao Brasil a turnê “A Night With Matteo” e deve apresentar as canções do seu álbum de estreia “Matteo” (2023), além de clássicos da música italiana a sucessos internacionais com novos arranjos.

Marcado para uma terça-feira, 8 de outubro, o show no Rio de Janeiro ocorre no Vivo Rio. Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos no site do Sympla. Já o evento em São Paulo acontece na quarta-feira, 9 de outubro, na Sala São Paulo. Os ingressos estão à venda no site Inti.

Matteo Bocelli no Brasil

Rio de Janeiro

Quando: terça-feira, 8, às 21 horas



terça-feira, 8, às 21 horas Onde: Vivo Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85 - Glória, Rio de Janeiro)



Vivo Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85 - Glória, Rio de Janeiro) Quanto: a partir de R$ 125



a partir de R$ 125 Vendas e mais informações: Sympla e bilheteria presencial

São Paulo