Rock in Rio 2024: Katy Perry, IZA e Gloria Gaynor são confirmadas

A cantora Katy Perry foi anunciada nesta terça-feira, 6, como uma das atrações do Rock in Rio 2024. A artista será headliner do Palco Mundo no dia 20 de setembro, mesmo dia em que a brasileira Ivete Sangalo se apresentará.

Gloria Gaynor, dona do hit “I Will Survive” também foi anunciada no line-up do mesmo dia, mas como atração do Palco Sunset. A cantora Iza será a responsável por encerrar as apresentações deste palco na data.

