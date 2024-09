Filmes cearenses disputam vaga para representar o Brasil no Oscar

"Motel Destino", de Karim Aïnouz, e "Vermelho Monet", de Halder Gomes, foram anunciados na pré-lista de filmes aptos a representar o Brasil no Oscar; resultado será divulgado no dia 23

Entre os títulos, está "Motel Destino" . O filme de Karim Aïnouz foi gravado na cidade de Beberibe, no Ceará, e tem Fábio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha no elenco.

A Academia Brasileira de Cinema divulgou nesta terça-feira, 3, a lista com os 12 filmes que podem disputar uma vaga para representar o Brasil na categoria Melhor Filme Internacional do Oscar 2025.

Outro filme que está na disputa é "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, que ganhou mais de dez minutos de aplauso durante exibição no Festival de Cinema de Veneza no domingo, 1º.

Nome do filme será divulgado em setembro

A Comissão de Seleção deve anunciar uma pré-lista com seis títulos que devem concorrer à indicação no dia 16 de setembro. O nome do longa escolhido será divulgado no dia 23 de setembro.