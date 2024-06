Sucesso em Cannes, ‘Motel Destino’ chega aos cinemas do Brasil

"Motel Destino", filme do cearense Karim Aïnouz, ganha data de estreia nas salas de cinemas do Brasil

“Motel Destino” será exibido nas salas de cinema por todo o Brasil. A novidade foi anunciada pela Pandora Filmes, empresa nacional responsável pela distribuição do filme, nesta sexta-feira, 7.

Com direção do cearense Karim Aïnouz, “Motel Destino” concorreu à Palma de Ouro do Festival de Cannes 2024. Mesmo sem conquistar a categoria principal do evento de cinema, a produção ganhou grande destaque em todo o País.

Filmado em Beberibe, no litoral cearense, o longa-metragem conta a história de uma mulher que tem sua vida mudada por um jovem que chega ao motel administrado pelo marido dela, um ex-policial. O elenco é formado pelos atores Iago Xavier, Nataly Rocha e Fábio Assunção.