Rock in Rio 2024: veja line up das atrações hoje, sábado (14/09)

Imagine Dragons se apresenta hoje, sábado, 14 de setembro (14/09), no line up das atrações do Rock in Rio 2024 Crédito: Guillaume Souvant / AFP

O line up das atrações do Rock in Rio 2024 de hoje, sábado, 14 de setembro (14/09), tem no Palco Mundo o som de Lulu Santos abrindo os shows, com a atração principal do grupo Imagine Dragons. Confira quem canta e toca no festival nesta noite, no Rio de Janeiro. SAIBA MAIS | Rock in Rio 2024: Will Smith é anunciado como atração do festival

Rock in Rio 2024: confira o line up das atrações hoje, sábado (14/09)

Confira quais as atrações do dia 14 de setembro do Rock in Rio. Palco Mundo 16h40 - Lulu Santos

19h - Zara Larsson

21h20 - OneRepublic

0h - Imagine Dragons Palco Sunset 15h30 - Patu Fu e Penélope

17h50 - Christone “Kingfish” Ingram

20h10 - James

22h45 - NX Zero Palco New Dance Order 22h - Liu

23h30 - Öwnboss

1h10 - Kvsh

2h40 - DJ Snake Palco Espaço Favela 16h - Lourena

19h - Thiago Pantaleão

21h - Dennis Palco Global Village 15h30 - Amaro Freitas

17h30 - Mestrinho

19h15 - Hermeto Pascoal & grupo Palco Supernova 15h - 7 Minutoz

17h - Duquesa

19h30 - Bin com Leviano

20h30 - Nagalli - Magic Show & Convidados Rock in Rio 2024: como assistir ao vivo - online e grátis - ao festival Depois de sete anos transmitido apenas na TV paga pelo Multishow e no serviço de streaming Globoplay, o Rock in Rio volta a ganhar cobertura também na TV aberta. A TV Globo será a emissora responsável por transmitir ao vivo as últimas apresentações do Palco Mundo, consideradas as principais atrações de cada dia.

TV aberta: TV Globo TV fechada:

Multishow Streaming: Globoplay Rock in Rio 2024: programação dividida em dois períodos

Previsto para setembro deste ano, o festival de rock teve o cronograma de shows dividido em duas partes. A primeira delas acontece de 13 a 15 de setembro, enquanto a segunda, no período de 19 a 22 do mês. O evento acontece mais uma vez na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No entanto, o local estará diferente na edição deste ano.