Tony Salles anuncia saída do Parangolé e lança carreira solo

O primeiro show da nova fase solo será em Salvador no dia 23 de novembro. Além disso, ele já prepara a gravação de seu primeiro audiovisual , com a primeira parte a ser lançada ainda em dezembro.

A transição começa em outubro, com o lançamento de uma música em parceria com o cantor Henry Freitas, que será o último single de Tony como vocalista do Parangolé. A despedida terá ainda uma turnê pela Europa nos dias 1º, 2 e 3 de novembro.

Após 10 anos no comando do grupo Parangolé , o cantor Tony Salles anunciou oficialmente a saída da banda. Na noite desta terça-feira (10), o artista aproveitou para lançar sua carreira solo durante uma coletiva de imprensa. O cantor relembrou sua trajetória e momentos marcantes da carreira.

Agenda cheia na carreira solo

Em dezembro, Tony já tem apresentações confirmadas em Natal, no Carnatal (6/12), Brasília (7/12), e São Paulo (11/12). Para celebrar a virada de ano, o artista terá Porto Seguro como cenário de seu Réveillon. E, no Carnaval de 2025, além de comandar o tradicional bloco As Muquiranas, Tony também promete agitar as ruas de Salvador com uma pipoca animada e performances em camarotes como Glamour e Planeta Band.