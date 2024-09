Makem e Nega Lu participam de roda de samba gratuita no sábado, 14

Nova edição do Remelexú - Samba pra gargalhar terá apresentações musicais dos grupos Orin Asé e Terreiro Tradição e das artistas Nega Lu e Makem

Com a proposta de promover a luta contra o racismo e a intolerância e incentivar a memória ancestral, o terreiro de candomblé localizado no bairro Rachel de Queiroz realiza programações artísticas e culturais abertas para toda a comunidade.

Com início às 15 horas, o momento musical terá apresentações dos grupos Orin Asé e Terreiro Tradição. Com entrada gratuita, o evento também conta com shows das artistas Nega Lu e Makem.

Durante o momento, stands de refeições vão estar dispostos para o público aproveitar a tarde com diversas opções gastronômicas.

4º Remelexú - Samba pra gargalhar