Liniker anuncia primeiros shows da turnê Caju; veja onde e quando

Liniker estreia turnê do álbum "Caju" em São Paulo no mês de novembro

A cantora Liniker está se preparando para dar início a sua nova turnê nacional. Após o lançamento do álbum “Caju”, que segue em alta nos streaming musicais, a artista paulista anunciou os primeiros shows do novo disco.

Marcado para ocorrer no dia 8 de novembro, uma sexta-feira, a primeira apresentação de “Caju” será realizada no Espaço Unimed, em São Paulo. A venda dos ingressos para a data iniciou nesta quinta-feira, 5, e, em poucos minutos, as entradas estavam esgotadas.

