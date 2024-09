Cantor cearense Diego Facó grava EP visual em Fortaleza

O cantor e compositor cearense Diego Facó gravará seu novo EP visual, “DF Sem Freio”, em uma boate de Fortaleza, no dia 11 de setembro.

O novo projeto trará seis músicas inéditas e participações de artistas como Kamisa 10, Viviane Batidão, Kaka & Pedrinho, entre outros.



"Com o 'DF Sem Freio', quero mostrar ao público o melhor do meu trabalho, sempre buscando inovação e me conectado de forma genuína com as pessoas", afirmou Diego Facó em comunicado enviado à imprensa.