O POVO News: Deolane é levada a prisão no sertão onde estão canibais

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta quarta-feira, 11. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa irá abordar a volta da influenciadora digital Deolane Bezerra para a prisão e trará atualizações sobre as críticas do pastor e apoiador de Jair Bolsonaro (PL), Silas Malafaia, contra o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB). Assista ao vivo: É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Justiça revogou, nesta terça-feira (10), a prisão domiciliar da influenciadora digital, empresária e advogada Deolane Bezerra, que deverá retornar ao presídio. Ela e a mãe, Solange Bezerra, haviam sido presas na quarta-feira (4), numa operação contra uma quadrilha suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A prisão domiciliar de Deolane foi revogada nessa terça-feira, 10. Na saída, a influenciadora falou com a imprensa e com fãs que se aglomeravam no local. Também postou uma foto nas redes sociais, em que aparece com a boca coberta por uma fita, com a inscrição de um "X" no meio. Ela não poderia se manifestar por meio de redes sociais, imprensa ou outros meios de comunicação.

O presídio onde a advogada foi encaminhada é a Colônia Penal Feminina de Buíque, localizada no Agreste de Pernambuco. No local, cumprem pena as "Canibais de Garanhuns", duas mulheres condenadas por matar e vender carne humana dentro de salgados na cidade.

Deolane foi presa na última quarta-feira, 4, suspeita de envolvimento com organização criminosa especializada em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

A edição do O POVO News também abordará as críticas do pastor Silas Malafaia contra Pablo Marçal. Pouco após o sete de setembro da Avenida Paulista, Malafaia o pastor chamou o ex-coach de "otário" e afirmou que ele tentou "lacrar" com o episódio. Declarações foram dadas ao jornal O Estado de São Paulo.