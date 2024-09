Após descumprir medidas cautelares, Deolane tem prisão domiciliar revogada

Deolane Bezerra, advogada Crédito: Reprodução/Instagram dra.deolanebezerra

A advogada Deolane Bezerra teve sua prisão domiciliar revogada no início da tarde desta terça-feira, 10. Ela compareceu ao Fórum Rodolfo Aureliano, em Recife, para assinar os termos da prisão domiciliar e foi informada da mudança da decisão no local. Conforme apuração da TV Globo Pernambuco, a revogação da ordem judicial se deu pelo descumprimento de duas medidas cautelares determinadas pela Justiça, que dizia que Deolane não poderia se manifestar por meio de suas redes sociais, imprensa ou qualquer outro meio de comunicação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com isso, a influenciadora digital foi submetida a exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), no bairro Santo Amaro, e logo depois retornará ao sistema prisional de onde saiu de tornozeleira eletrônica na segunda-feira, 9. A mãe dela, Solange Bezerra, segue detida após ter o pedido de habeas corpus negado.

Junto de Deolane, Maria Eduarda Filizola, esposa de Darwin Henrique da Silva Filho — dono da casa de apostas Esportes da Sorte — e Marcela Tavares da Silva Campos, irmã e sócia de Darwin em uma das empresas investigadas, também tiveram direito à prisão domiciliar. A desobediência aconteceu logo após a saída da empresária da Colônia Penal Feminina, quando cercada pela imprensa e pelas pessoas que faziam sentinela do lado de fora. Deolane declarou que sua prisão era criminosa. "Foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado. Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada." Depois, Deolane foi carregada nos braços até o carro pelos seguidores que aguardavam sua saída da prisão.