Assessor de Deolane critica Carlinhos Maia por silêncio: "Só está do teu lado enquanto lhe convém"

A amizade do humorista alagoano Carlinhos Maia com a advogada Deolane Bezerra – presa no último dia 4 de setembro, alvo de investigação por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais – segue repercutindo nas mídias sociais.

Depois de falar sobre seu silêncio após a prisão de Deolane, Maia foi alvo de críticas por parte do assessor e amigo próximo da advogada, Kadu Rodrigues, que soltou indiretas e disse que faltou consideração por parte do humorista.

"Preguiça de gente sonsa. Ali é só venho nós o vosso reino, nada... Se afastou há dois meses? Ainda bem que já já a Deolane estará aqui, e ela mesma pode esclarecer e contar as coisas. Nunca me enganou. Amizade mais falsa que nota de 15 reais", escreveu.