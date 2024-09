The Weeknd no Brasil: saiba onde acompanhar transmissão do show

The Weeknd virá ao Brasil em 2023 para shows em São Paulo e Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/ Instagram @theweeknd

O cantor The Weeknd se apresentará neste sábado, 7, no Estádio Morumbi, em São Paulo. Mas aqueles que não conseguiram ingressos, não precisam se preocupar: o show será transmitido ao vivo pelo YouTube, A transmissão será gratuita e terá início a partir das 21 horas pelo canal do artista na plataforma. Ela também poderá ser assistida em qualquer lugar do mundo, proporcionando a experiência para os fãs do cantor mundo afora. Para assistir, basta acessar o link abaixo: É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora