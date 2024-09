Shopping do Eusébio realiza Festival de Covers; veja programação

Localizado no Eusébio, o Terrazo Shopping realiza a 1ª edição do Festival de Covers; evento gratuito reúne tributos a bandas como Queen e Legião Urbana

Todas as sextas e sábados de setembro, o Terrazo Shopping realizará o 1º Festival de Covers, na praça de alimentação. O evento é gratuito e aberto ao público.

Localizado no Eusébio, o estabelecimento apresenta programação artística com tributos a bandas icônicas e artistas nacionais e internacionais durante as sextas e sábados de setembro.

O festival começa nesta sexta-feira, 6, com uma apresentação de Freddie Mercury Cover Oficial com tributo à banda britânica Queen.