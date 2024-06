Após Gisele, Tom Brady está namorando outra brasileira, diz site

A informação foi revelada pelo colunista Matheus Baldi, do site Glow News. De acordo com a publicação, o esportista está “conhecendo” Isabella Settanni, modelo e influenciadora brasileira.

Tom Brady , ex-jogador de futebol americano, pode estar em um novo relacionamento. Cerca de dois anos após a separação de Gisele Bündchen , o super astro da NFL tem se envolvido com uma nova modelo brasileira.

Possível namorada de Tom Brady é ex de Gabriel Medina

Ex-namorada do surfista Gabriel Medina, Isabella Settanni conta com mais de 200 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

Com 29 anos de idade, a influenciadora e modelo também é publicitária e empresária, herdeira de uma distribuidora de produtos hortifrutigranjeiros de São Paulo.

Ainda segundo o colunista, Tom Brady e Isabella se conheceram através de amigos em comum, tendo sido vistos juntos nos Estados Unidos há alguns meses.