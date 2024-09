Coringa 2: Veneza está pronta para Lady Gaga e Joaquin Phoenix

"Coringa: Delírio a Dois" é um dos 21 filmes em competição em Veneza, que este ano foi agraciada com inúmeras estrelas de Hollywood

Este novo filme, intitulado "Coringa: Delírio a Dois", aumenta a aposta também para Lady Gaga , que confronta a memória que Margot Robbie deixou entre os fãs. A atriz australiana fez uma atuação sexy e maluca como a namorada do Coringa, Harley Quinn, em dois filmes em 2016 e 2020. É também o retorno da cantora às telas desde 2021, quando interpretou a viúva em "Casa Gucci".

Pelo que se sabe das prévias de "Coringa: Delírio a Dois", Lady Gaga segurará o microfone ao lado de Joaquin Phoenix para uma música. "Ele não está doente. Ele é perfeito", explica Quinn, referindo-se ao Coringa, um dos arquivilões do vigilante Batman na saga dos quadrinhos.

Coringa: Um ser mais distorcido

O "Coringa", na visão de Todd Phillips, é um ser muito mais distorcido do que César Romero retratou na década de 1960 na célebre série de televisão que lançou Batman ao estrelato audiovisual.

Produto inocente dos Estados Unidos confiantes no futuro após a Segunda Guerra Mundial, o personagem Batman era rival do Super-Homem da Marvel. Ao longo das décadas e das sucessivas crises no país, Batman transformou-se nos quadrinhos em um personagem mais contraditório e sombrio.

E a mensagem de Phillips foi que o Coringa não poderia ser menos. Margot Robbie interpretou uma médica que acaba perturbada pela influência do Coringa, e agora Lady Gaga aparece como mais uma vítima de problemas mentais neste novo filme.