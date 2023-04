Coringa 2: nova foto de Lady Gaga é divulgada após fim das gravações

Lady Gaga irá interpretar Arlequina no novo filme do "Coringa"

Todd Phillips, diretor e roteirista de “Coringa 2”, anunciou o fim das gravações do longa-metragem e divulgou uma foto de Lady Gaga no filme. A previsão de lançamento do filme é para 4 de outubro de 2024.

O personagem do título será novamente interpretado por Joaquin Phoenix, já Lady Gaga irá interpretar Harley Quinn, a Arlequina, papel que consagrou Margot Robbie em “Esquadrão Suicida”, de 2016.

Com título original em inglês “Joker: Folie à Deux”, o título português ainda não foi confirmado pela produtora, ainda sem nome confirmado em português.

“Coringa”, filme de 2019, narra uma história alternativa para a origem do vilão dos quadrinhos do Batman e tornou-se um sucesso comercial, com bilheteria de mais de US$ 1 bilhão ao redor do mundo.

O longa recebeu duas estatuetas do Oscar daquele ano e deu a Joaquim Phoenix o prêmio de Melhor Ator do Ano.



