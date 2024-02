'Coringa 2': novas imagens destacam Lady Gaga e Joaquin Phoenix

Na legenda da publicação, feita no Instagram, ele escreveu: “Espero que seu dia seja cheio de amor”. A frase é uma referência ao Dia dos Namorados, comemorado em 14 de fevereiro em alguns países. No ano passado, a primeira imagem de Gaga e Phoenix como os vilões foi divulgada na mesma data .

O diretor de “Coringa 2: Folie à Deux” , Todd Phillips, divulgou nesta quarta-feira, 14, novas imagens do filme, que mostram mais da caracterização de Lady Gaga como Arlequina e a volta de Joaquin Phoenix como o palhaço do crime.

O longa, que tem previsão de lançamento para 4 de outubro nos Estados Unidos, ainda não ganhou um trailer. Questionado sobre o assunto na postagem das últimas fotos, Phillips respondeu: “Tenho recebido muito essa pergunta. O filme sai em outubro. Então nosso primeiro teaser só será lançado em meados de abril”.



Novas imagens de Lady Gaga e Joaquin Phoenix em 'Coringa 2' são divulgadas por diretor Crédito: Reprodução/Instagram/Warner Bros. Discovery Novas imagens de Lady Gaga e Joaquin Phoenix em 'Coringa 2' são divulgadas por diretor Crédito: Reprodução/Instagram/Warner Bros. Discovery Novas imagens de Lady Gaga e Joaquin Phoenix em 'Coringa 2' são divulgadas por diretor Crédito: Reprodução/Instagram/Warner Bros. Discovery

Além de Lady Gaga e Joaquin Phoenix, o elenco tem atores como Catherine Keener e Brendan Gleeson. Zazie Beetz retorna ao seu papel de Sophie Dumond.

LEIA TAMBÉM| Joaquin Phoenix fala sobre Napoleão: "Tirano pequeno e petulante"

Detalhes sobre a trama do filme ainda não foram revelados, apenas que terá ambientação no famoso Asilo Arkham da histórias do Batman e elementos musicais na obra. Todd Phillips volta para o posto de diretor e roteirista, e traz consigo Scott Silver como co-roteirista.