Barbie: Margot Robbie faz tour por 'Casa dos Sonhos'; veja vídeo

A protagonista do novo filme Barbie, dirigido por Greta Gerwig, compartilha imagens do cenário cor-de-rosa para revista norte-americana

“Sejam bem-vindos à Casa dos Sonhos da Barbie”, inicia a atriz Margot Robbie ao receber a equipe da revista “Architectural Digest” no cenário de seu novo filme, “Barbie”. A produção, dirigida por Greta Gerwig, tem previsão de estreia para 20 de julho no Brasil.

Robbie abriu as portas da “Casa dos Sonhos” vestindo o figurino da personagem titular e foi a guia do vídeo — com mais de sete minutos de duração. Ao lado dos companheiros de cena, a protagonista dividiu suas impressões do set de filmagem.

“Esse é o produto de tantas discussões e tantas referências. Eu nem consigo falar pra vocês as reuniões que tivemos sobre (a cor) rosa”, brinca a diretora responsável pelo lançamento, Greta Gerwig.

O longa-metragem, que acompanha a partida de Barbie (Margot Robbie) para o mundo humano ao lado de seu namorado, Ken (Ryan Gosling), foi o responsável por causar a escassez mundial de um tipo de tinta rosa.

Barbie: assista à vídeo guiado por Margot Robbie

Confira a visita guiada pela intérprete da Barbie, Margot Robbie, além de cenas do novo lançamento da diretora Greta Gerwig e discussões com o elenco.

A produção contará com Simu Liu (“Shang-Chi”), Ncuti Gatwa ("Sex Education"), Nicola Coughlan (“Bridgerton”) e Michael Cera (“Scott Pilgrim”).

Assista direto no YouTube

Barbie: data de estreia no Brasil