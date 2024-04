Coringa 2: pôster com Lady Gaga e Joaquin Phoenix é divulgado

Primeiro trailer de "Coringa 2", com Lady Gaga e Joaquin Phoenix, será lançado no dia 9 de abril

A Warner Bros. divulgou nesta terça-feira, 2, o primeiro pôster oficial de “Coringa 2”. Sequência do vilão protagonizado por Joaquin Phoenix (“Napoleão” e “Gladiador”), a nova imagem traz o personagem junto de Arlequina, que será interpretada por Lady Gaga.

“O mundo é um palco”, afirma na legenda da publicação. Com direção de Todd Phillips, o longa no Brasil recebe o título de “Coringa: Delírio a Dois”.

A sequência do filme de 2019, que rendeu US$ 1 bilhão em bilheteria, está prevista para ser lançada nos cinemas no dia 3 de outubro deste ano. No elenco, nomes como Catherine Keener, Brendan Gleeson e Zazie Beetz.