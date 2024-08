Silvio Santos: cinebiografia do apresentador será lançada em setembro

Além do protagonista, o ator Rodrigo Faro , o longa-metragem “Silvio - um baú também guarda muitos segredos” conta com grande elenco: Paulo Gorgulho, Johnnas Oliva, Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Marjorie Gerardi, Eduardo Reyes, Bruna Aiiso, Duda Mamberti, Lara Córdulla, Adriana Londoño e Polliana Aleixo.

No pôster de "Silvio" , Rodrigo Faro surge com os cabelos tingidos e envelhecido, assim como usa o microfone preso à gravata, além do tradicional terno - características do apresentador.

A cinebiografia do fundador do SBT tem a direção de Marcelo Antunez ("Polícia Federal: A Lei É Para Todos", "O Palestrante", "Rodeio Rock", "Até que a Sorte Nos Separe 3" e "Um Suburbano Sortudo"). Já o roteiro traz a assinatura de Anderson Almeida.

Na única cena revelada do teaser divulgado, Silvio Santos aparece conversando com uma fotografia do pai do apresentador Carlos Alberto Nóbrega, o amigo Manoel de Nóbrega, falecido em 1976.

Foi ele que lhe repassou o Baú da Felicidade. "Bom dia, Manoel. Sabe o que que aconteceu ontem?", diz Silvio para a imagem, enquanto prepara um café sentado em uma poltrona.

De acordo com a sinopse da obra, que será distribuída pela Imagem Filmes, Silvio Santos “conta sua trajetória na tentativa de fazer as pazes com o passado e garantir sua sobrevivência no presente, quando é feito refém pelo mesmo homem que sequestrou uma de suas filhas".