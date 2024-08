Silvio Santos dividiu herança para a esposa e as seis filhas antes de morrer

Com fortuna avaliada em R$ 1,6 bilhão, Silvio Santos dividiu a herança antes de falecer, e deixou filhas e esposa com herança milionária, além de bens e imóveis

A emissora destacou que a organização do espólio será conduzida conforme as vontades do apresentador.

De acordo com o SBT, que informou que não comenta sobre a vida pessoal do apresentador, Silvio Santos havia solicitado que seu desejo de não ter um velório fosse respeitado pela família.

Quem vai comandar os programas do SBT e o Grupo Silvio Santos?

Patrícia Abravanel, que há dois anos passou a comandar todos os domingos o “Programa Silvio Santos”, no lugar do pai, que havia se afastado no período da pandemia da Covid-19, seguirá no comando do programa, enquanto Daniela Beyruti seguirá como vice-presidente do SBT.

Senor Abravanel, conhecido como Silvio Santos, iniciou sua carreira como vendedor ambulante e construiu um império de comunicação o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), fundado em 1975. Tendo marcado a história da televisão com programas inovadores.



Silvio possui negócios nos segmentos de cosméticos, capitalização, mídia e comunicação, incorporação imobiliária e hotelaria, entre outros. Antes de liderar negócios bilionários, Usando seu poder de comunicação, ele galgou o posto de um dos homens mais ricos do Brasil.