Tony Ramos é internado e passa por cirurgia, diz colunista

Tony Ramos foi internado após passar mal; ator realizou cirurgia para drenar um coágulo no cérebro

O ator Tony Ramos foi internado nesta quinta-feira, 16, para realizar uma cirurgia de emergência. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do O Globo, o artista fez o procedimento devido um sangramento intracraniano.

Com 75 anos de idade, Tony foi levado ao Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, na tarde de hoje e precisou drenar um coágulo no cérebro.

Conforme divulgado pelo G1, o ator foi internado após sentir-se mal pela manhã, precisando cancelar as gravações. A cirurgia terminou por volta das 19h30min.