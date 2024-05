Após cirurgias, Tony Ramos diz não ter tido medo de 'ir embora'

Em entrevista ao Fantástico, o ator Tony Ramos compartilhou experiência após problemas de saúde nos últimos dias e afirmou não ter sentido medo de "ir embora" com segunda cirurgia

Tony Ramos, em uma de suas primeiras atividades após receber alta do hospital, concedeu uma entrevista ao programa Fantástico e deu detalhes sobre os momentos que viveu nos últimos dias. Exibida neste domingo, 26, a reportagem foi até a casa do ator, que revelou não ter sentido medo de “ir embora”.

No dia 16 de maio, o artista foi internado e passou por uma cirurgia no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, em decorrência de um hematoma subdural (sangramento intracraniano).

“Não me lembro de quando a ambulância veio para cá, me resgatou e me levou”, contou ele ao jornalista Helter Duarte.