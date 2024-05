Tony Ramos passa por nova cirurgia no cérebro após complicações

O ator Tony Ramos, 75, precisou passar por uma segunda cirurgia no cérebro neste domingo, 19. O primeiro procedimento foi realizado na quinta-feira, 16. De acordo com o hospital Samaritano Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, ele teve distúrbios de coagulação.

Em nota, a unidade afirma que os distúrbios resultaram “na formação de novos hematomas intracranianos. O paciente encontra-se bem, acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos”.