Mãe e irmã de Mariah Carey morrem no mesmo dia: ‘Coração partido’

Afirmando ter estado com a mãe na última semana, a voz de “All I Want For Christmas” pediu privacidade pelo momento: “Agradeço o amor, o apoio e o respeito de todos pela minha privacidade durante esse momento impossível”.

A cantora Mariah Carey revelou que sua mãe e irmã mais velha morreram no mesmo dia no último fim de semana. À revista People, a artista estadunidense declarou estar de “coração partido” com o falecimento dos familiares.

No dia 20, a cantora desembarca em São Paulo para apresentação no Allianz Parque. Já no dia 22, Mariah é uma das atrações principais do Dia do Pop no Rock In Rio.