Mariah Carey anuncia show em São Paulo; saiba data e valores

Mariah Carey anunciou um show em São Paulo em setembro, antes de sua apresentação no Rock in Rio; Veja data, valores de ingresso e quando abrem as vendas

Mais um show de Mariah Carey em setembro no Brasil foi anunciado nesta terça-feira, 28. Antes de sua apresentação no Rock in Rio, que acontece no dia 22, a cantora aterrissa em São Paulo, para um show no dia 20, no Allianz Parque.

A informação foi divulgada pela produtora 30e, organizadora do evento. A pré-venda dos ingressos acontece no dia 4 de junho às 10 horas, exclusiva para clientes do banco Santander, e fica disponível até às 23h59min do dia 6. As vendas acontecem pelo site Eventim.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partir das 12 horas do dia 6, as entradas estarão disponíveis para o público geral, pelo site Eventim, e a partir das 13 horas na bilheteria oficial do estádio. A bilheteria funciona de terça a sábado das 10 às 17 horas.