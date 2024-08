Cristiano fala sobre pausa e saúde de Zé Neto: ‘Era preciso parar’

Com agenda de shows pausada para tratamento de Zé Neto, o sertanejo Cristiano falou pela 1ª vez sobre a saúde do parceiro musical

O cantor Cristiano comentou sobre a pausa na carreira após Zé Neto, seu parceiro de dupla sertaneja, dar início ao tratamento para depressão e síndrome de pânico. Em publicação nas redes sociais no sábado, 24, o cantor declarou estar “aliviado” por Zé Neto “finalmente” tratar sua saúde.

“Luto com o meu irmão a quase quatro anos, tentando de toda forma ajudá-lo a se levantar, convivendo com isso, sofrendo com isso, sem poder falar a verdade, sem poder pedir socorro, eu sei o que vivi nesses quatro anos como ninguém”, relembrou Cristiano.

Com uma trajetória iniciada em 2011, a dupla sertaneja é conhecida pelos sucessos “Seu Polícia”, “Barulho do Foguete”, “Largado às traças”, “Notificação preferida” e outros hits do gênero.