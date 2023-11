Mariah Carey ‘descongela’ para o Natal em vídeo: 'Está na hora!'

Mariah Carey canta a música "All I Want For Christmas Is You" desde 1994 Crédito: Reprodução/Instagram

O início do mês de novembro nesta quarta-feira, 1º, marca também o começo da preparação para as festividades natalinas. É claro que a celebração não está completa sem o hit "All I Want For Christmas Is You", interpretado anualmente desde 1994 pela cantora Mariah Carey. E, de acordo com vídeo publicado nas redes sociais, a celebridade já está pronta para a festa de dezembro. As imagens mostram Mariah vestida de Mamãe Noel e congelada dentro de um cofre.