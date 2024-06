Flora Gil atualiza o estado de Preta Gil: "Já está muito bem!"

No texto, a esposa de Gilberto Gil informa sobre o estado da artista: "Preta é forte e já está muito bem! Logo ela está de volta com força total".

Flora Gil, madrasta de Preta Gil, visitou a cantora no hospital após a artista ter sido internada por uma infecção urinária . Em uma foto divulgada no Instagram neste domingo, 9, ela afirmou que, em breve, Preta estará recuperada para voltar a rotina.

"Informamos que a artista Preta Gil está internada no hospital Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratamento de uma infecção urinária gerada por um cálculo renal. Preta está bem, recebendo cuidados médicos e, em breve, retornará aos seus compromissos profissionais", informa a nota.

Devido ao problema médico, a cantora cancelou um show no Presença Festival, no Circo Voador, no Rio de Janeiro, no último sábado, 8. "Infelizmente, comunicamos que o show da cantora Preta Gil, que se apresentaria hoje, no Presença Festival 2024, está cancelado por motivos de saúde".