Videogame chinês bem-sucedido é envolvido em polêmica por censura

A coeditora do novo jogo de videogame chinês "Black Myth: Wukong" pediu nesta semana aos 'streamers' estrangeiros que jogam a versão gratuita que não mencionem certos assuntos delicados, como política, covid-19 ou a "propaganda feminista", relataram os jogadores.

Lançado mundialmente na terça-feira, 19, "Black Myth" rapidamente se tornou um dos jogos de videogame chineses de maior sucesso da história, segundo o seu número de jogadores na plataforma Steam.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogo eletrônico combina o clássico romance chinês do século XVI, "Jornada ao Oeste Romance", com gráficos de última geração para permitir que os jogadores se coloquem no lugar de um rei macaco e lutem contra demônios em um mundo mágico.